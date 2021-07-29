Ґранти на переробку: як борються зі сміттям на Миколаївщині

На кадрах вище – захаращені звалищами берега мальовничої річки Інгул. Будівельний і побутове сміття в село звозять з Миколаєва.

У Мішково-Погорілівській громаді вирішили зупинити вал сміття і на своїй території побудувати сміттєпереробний завод.

Завод з утилізації та перероблення сміття і ставить за мету унеможливити наявні скупчення сміття.

Жителі села взяли участь і увійшли до фіналу всеукраїнського конкурсу Наша громада, які проводять в рамках програми USAID (Децентралізація приносить кращі результати та ефективність).

Вони хочуть виграти півмільйона грн і вкласти стільки ж, щоб провести просвітницьку кампанію щодо сортування сміття, встановити в семи селах контейнери для різних відходів і організувати акції по збору вторинної сировини. І потім запустити довгоочікуваний переробний завод. Уже купили головну його частину – печі.

Два роки тому децентралізація принесла об’єднаній територіальній громаді більше повноважень і грошей. З семи сіл не всі заможні. Але саме вони виграли від об’єднання. У Капустиному, де всього 700 жителів, тепер освітлюються вулиці, є дороги, облаштовують громадські місця.

Конкурс Наша громада триває, а депутати Мішково-Погорілове вже зарезервували в бюджеті півмільйона грн на екологічні програми, купили трактор для ліквідації сміттєзвалищ, шукають виробників сучасних контейнерів і планують першу акцію по збору відходів. І на цьому вони не планують зупинятися.

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