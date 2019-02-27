Гранти від ради ветеранів АТО: як отримати гроші на відкриття власного бізнесу

Повернутися з війни та відкрити власний бізнес – можливо, якщо вірити в себе, та наполегливо йти до мети. Цю тезу вкотре доводять ветерани антитерористичної операції із Запоріжжя. Хлопцям вдалося не тільки адаптуватися до мирного життя, але й розпочати власні справи, та стати прикладом для багатьох побратимів.

Фастфуд Бронік з’явився у Запоріжжі рік тому. У минулому – артилерист 55-ї бригади Олексій, готує фірмову страву – смажені вареники.

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А ось Ілля, колишній боєць добровольчого батальйону Карпатська Січ із 93-ої бригади, свій бізнес будує на зелені. Згадав, як батьки вирощують цибулю у банках на підвіконні, і задумався, чому б не робити таке ж у промислових масштабах.

Найсмачнішою та найдухмянішою називає свою справу колишній нацгвардієць Руслан. У його маленькій пекарні неймовірні аромати – так пахнуть круасани, конвертики, крученики, печива, які випікає сам господар.

Такі приклади надихають інших ветеранів на бізнес-ідеї. А обласна рада ветеранів АТО оголосила конкурс грантів – найкращі проекти вийдуть на великі битви стартапів за початковий капітал.

До слова, всеукраїнські Ігри Героїв у Києві: ветерани АТО показали досягнення із багатоборства.

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