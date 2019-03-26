Грався у хованки. У Чорткові хлопець згорів живцем у трансформаторній підстанції

Трагедія у Чорткові на Тернопільщині. 14-ти річний школяр, під час гри у хованки згорів живцем у трансформаторній підстанції.

Це трапилось напередодні, у перший день канікул. За словами очевидців, двоє дівчаток і четверо хлопчаків грались на території, де знаходиться будівля колишньої хімчистки.

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Один із хлопців заліз у трансформаторну підстанцію, що була під напругою 10 тисяч вольт. Підліток згорів на місці. Правоохоронці встановлюють, чому трансформаторна будка була відкрита.

До слова, нещодавно в окупованому Криму зі школи №4 у Красноперекопську після вживання невідомих медичних препаратів госпіталізували двох учениць – 15 і 14 років, старша дівчинка померла.

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