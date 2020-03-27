Гречка і хліб значно подорожчали. Чому виробники підвищують ціни на продукти

За два тижні життя у карантині ціни на харчі невпинно поповзли вгору. Як пояснили представники торговельних мереж, підвищення продиктоване насамперед значним зростанням закупівельних цін. Це значить, що виробники та постачальники продуктів за останні тижні помітно підвищили вартість своєї продукції.

Однак поки покупці значних змін у магазинах не відчули. Хіба що ціна гречки виросла на майже вдвічі. Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того, щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що МВС передало в Антимонопольний комітет України інформацію про факти необгрунтованого підвищення цін на продукти під час карантину.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.