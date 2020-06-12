Греція, Кіпр та Грузія. Куди українці зможуть полетіти влітку та за якими умовами

З відкриттям аеропортів та залізничних перевезень так і кортить поїхати кудись на відпочинок. І, попри карантин, люди таки наважуються на подорожі. Більшість пізнаватиме унікальні місцини України або загорятимуть на Чорному та Азовському морях. Але чимало і тих, хто не проти, навіть із ризиком, поплескатись в іноземних морях чи побачити інші країни.

Готових приймати українців країн обмаль, тож вибір невеликий.

Гостинна країна вина та хачапурі Грузія відкриється з 1 липня. Туристи житимуть лише у спеціальних зелених зонах. Влада Грузії визначилася – українців пускатимуть без двотижневої ізоляції. Усім гостям потрібно здати ПЛР-тест на коронавірус. Бажано у себе вдома, але буде можливість і після перельоту. Обов’язково мірятимуть температуру.

Ймовірно Литва, Латвія та Естонія не вимагатимуть двотижневої обсервації для туристів, утім, досі з тестуваннями цілковита невизначеність.

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Усі питання подорожей в часи пандемії між собою вирішують міністри туризму. Вочевидь, кожна країна матиме свої правила, щойно їх ухвалять – офіційно повідомлять. Туреччина теж відкриється для українців з липня. Поки що турки відпрацьовують як приймати гостей на своїх туристах. З тестами Анкара ще не визначилася.

З Туреччиною ситуація поки на разі незрозуміла. Якщо туристи в’їжджають як туристи в Анталію, то мають зробити тест. Який це тест, поки не зрозуміло. І хто за цей тест буде платити? Ми теж поки не знаємо. Тому я сподіваюсь, що протягом наступного тижня ці питання вирішать, – Володимир Царук, заступник голови з туризму торгово-промислової палати України.

З липня готові зустрічати українців і Греція з Кіпром. Обидві держави вимагають тесту на Covid-19, який треба зробити за 72 години до перельоту. Улюблені українцями Хорватія і Чорногорія, теж відкриються, але поки для громадян ЄС.

Авіаперельоти припинили в Україні 17 березня через пандемію коронавірусу. В рамках чергового етапу послаблення карантину Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня. А на четвертому етапі – з 15 червня запустять міжнародне авіасполучення.

А в аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) готуються приймати міжнародні та внутрішні рейси вже з 16 червня. Про це Фактам ICTV повідомила прес-секретар аеропорту Галина Богданенко. За її словами, першим внутрішнім рейсом стане Київ-Запоріжжя (Мотор Січ), який запланований на 20.00 16 червня.

Згідно з розкладом на сайті аеропорту, плануються польоти Belavia до Мінська, а також кілька рейсів Wizz Air до Німеччини, Польщі та Литви. Також рейси до Польщі планує здійснювати авіакомпанія LOT.

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