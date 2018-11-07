Гройсман пропонує реформувати Держслужбу у справах ветеранів

Кабмін знайшов гроші, щоб погасити борги по зарплатах медикам та шахтарям. Йдеться загалом про 2 млрд, які, у тому числі, виділили із резервного фонду. Також прем’єр пообіцяв попіклуватися про ветеранів АТО і реформувати Державну службу у справах ветеранів. Кандидатуру її очільника мають запропонувати самі вояки. Таке рішення Володимир Гройсман озвучив на Кабміні, адже приміщення уряду із самого ранку пікетували ветерани, а ще – члени Національного корпусу.

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Нині справами вояків займається 22 структури – та передусім Держслужба у справах ветеранів і Мінсоцполітики. Тому захисники України вимагають єдиного вікна, куди вони могли б прийти зі своїми проблемами. Третина співробітників, в такому міністерстві мала би бути із колишніх АТОвців. Розмови про це точаться від минулого року. Однак остаточного рішення поки нема.

Та прем’єр, який прямо перед засіданням поспілкувався із представниками пікетувальників, пояснив: проблема у Раді, яка погодилась на нове міністерство, та ніяк не може вирішити, хто б мав його очолити. Тому Володимир Гройсман пропонує компроміс – реформувати уже існуючу державну службу у справах ветеранів.

До слова, Відродження закликає Раду Європи вжити заходів щодо чорнобильців.

Опубліковано Листопад, 07 в 17:49



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