Гройсман записав прощальне відео і звернувся до наступника

Нинішній очільник уряду Володимир Гройсман записав відеозвернення з нагоди завершення своєї роботи у статусі глави Кабміну.

Він зауважив, що новий уряд прийматиме країну, що стабільно розвивається. Зроблене – результат зусиль багатьох людей. Їм Гройсман подякував за небайдужість, підтримку, критику і довіру, а також побажав успіхів, сили, терпіння та удачі своєму наступникові.

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Прем’єр підкреслив важливість децентралізації, яка дала можливість змінити життя у місцевих громадах, які хочуть мати і незалежність і достатні фінансові ресурси.

Володимир Гройсман очолював уряд рекордно довго – понад три роки – з 14 квітня 2016 року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Гройсман отчитался о работе Кабмина за 3 года.

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