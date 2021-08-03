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Юлія Захарченко |

Гроші від МВФ та ціни на електрику: Никифоров про тарифи та фінансову допомогу Україні

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що фінансову допомогу у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду спрямують на подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусу на території нашої держави.

Також Никифоров наголосив на принциповій позиції глави держави щодо підвищення тарифів на послуги з постачання електроенергії.

Прес-секретар Зеленського розповів, як витратять гроші від МВФ

– Президент та члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку – це вже у контексті підготовки до опалювального сезону. І будь-які намагання гравців у цій царині розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави, – наголосив прес-секретар президента.

Президент Володимир Зеленський розуміє, що для великої частини населення України ті суми, які вже є зараз – завеликі, а для декого і взагалі непосильні.

Прес-секретар Зеленського розповів, як витратять гроші від МВФ

Саме тому різкого підвищення цін на комунальні послуги глава держави не допустить. На Банковій очікують, що всю інформацію про ціни на електроенергію уряд оприлюднить до 30-річчя незалежності України. За словами Никифорова, це може відбутися і раніше запланованої дати.

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