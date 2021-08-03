Прес-секретар Зеленського розповів, як витратять гроші від МВФ

Гроші від МВФ та ціни на електрику: Никифоров про тарифи та фінансову допомогу Україні

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що фінансову допомогу у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду спрямують на подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією коронавірусу на території нашої держави.

Також Никифоров наголосив на принциповій позиції глави держави щодо підвищення тарифів на послуги з постачання електроенергії.

– Президент та члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку – це вже у контексті підготовки до опалювального сезону. І будь-які намагання гравців у цій царині розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави, – наголосив прес-секретар президента.

Президент Володимир Зеленський розуміє, що для великої частини населення України ті суми, які вже є зараз – завеликі, а для декого і взагалі непосильні.

Саме тому різкого підвищення цін на комунальні послуги глава держави не допустить. На Банковій очікують, що всю інформацію про ціни на електроенергію уряд оприлюднить до 30-річчя незалежності України. За словами Никифорова, це може відбутися і раніше запланованої дати.

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