Гроші за вакцинацію офлайн: стало відомо, коли можна буде отримати тисячу гривень

З 19 грудня в Україні набула чинності програма єПідтримка, яка дозволяє вакцинованим громадянам країни отримати тисячу гривень.

Ці кошти можна буде витратити на спорт, придбання книг або подорожі. А після нового року пенсіонери також зможуть купити ліки. Для отримання грошей необхідно зареєструвати сертифікат вакцинації в застосунку Дія, і оформити цифрову картку в одному з банків-партнерів.

Докладніше про те, яким чином можна взяти участь у програмі єПідтримка в тому випадку, якщо у вас немає смартфона або не встановлена Дія, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Відгуки українців про єПідтримку

Одним із перших у програмі єПідтримка взяв участь Владислав Кононов. За його словами, він зареєструвався в Дії і через кілька годин після виконання кількох простих маніпуляцій гроші були переведені на рахунок.

– Для працюючого населення це гарна ідея. А ось для людей похилого віку це радше стане проблемою. Адже їм потрібні не лише ліки, а й їжа, комуналка. Та й у принципі – яка бабуся у 80 років встановлюватиме Дію? Для неї це тяжко, – вважає Кононов.

З подібною проблемою зіткнулася пенсіонерка із Дніпра на ім’я Наталія. У жінки є сертифікат вакцинації, вперше вона щепилась ще у серпні, а вдруге – через місяць.

Однак фінансову допомогу жінка отримати не може, оскільки не може самостійно встановити Дію та внести необхідні дані.

– Я не знаю, як зробити, щоб з’явилася Дія. Гроші ніколи зайвими не бувають, я б або книг купила, або ліків, бо є потреба. Може, навіть на фітнес пішла б, – зазначила пенсіонерка.

Оформлення грошової допомоги офлайн

Зі свого боку у Міністерстві економіки та банках-партнерах пояснили – обіцяну тисячу гривень отримають усі. На даний момент розпочався лише перший етап, у якому беруть участь саме ті вакциновані українці, у яких встановлена Дію та оформлена електронна банківська картка.

На сьогоднішній день гроші можна отримати на карти шести банків – Монобанк, ПриватБанк, УкргазБанк, Укрзанбанк, ОщадБанк, А-банк та АльфаБанк. У пілотному режимі також працюють ще 10 фінансових установ, які вже найближчим часом мають приєднатися до участі у програмі.

Водночас в офісі президента запевнили – пенсіонери та інші громадяни, які з різних причин не можуть отримати гроші в електронному форматі, вже розробляється альтернативний спосіб їх зарахування.

Він має запрацювати у другій половині січня. Крім того, після нового року планується розширення категорій товарів, на які можна витратити гроші.

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