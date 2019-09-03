Грози, зливи та град: де в Україні погіршиться погода

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у деяких областях України.

За повідомленням Укргідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, подекуди значні дощі, град і шквали 15-20 метрів за секунду.

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У столиці теж прогнозують дощ із грозою. При цьому, температура в Києві сьогодні збережеться до 30 вище нуля.

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