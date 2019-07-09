Груди попелу та цегли, води немає місяць. Як виглядає Новгородське після обстрілів

На сході країни обстріли не припиняються. Б’ють терористи не лише по українських воїнах, а і по мирних мешканцях. І найстрашніше, що навіть не ховаючись. Навпаки, знімають все на відео.

Ворог навмисне цілив саме по цивільних кварталах Новгородського, – переконані військові.

Після чергового обстрілу здійнялася пожежа, яку намагалися вгамувати військові, бо рятувальники на самісіньку передову не доїхали. Гасити вогонь спершу було нічим. У фронтовому селищі вже більше місяця немає води.

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Господарі вціліли. Руде теля воїни винесли із сараю на двір. Шкода, кажуть, собаку врятувати не встигли. Власникам інша біда – як, а головне – за що все це тепер відбудувати?

Оборонці Новгородського розповідають – загарбники ведуть проти них не лише окопну, а й інформаційну війну – намагаються звинуватити українських військових у тому, чим самі не гребують. Ворог звідси настільки близько, що його добре видно і навіть іноді непогано чути.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як військові ООС захищають Красногорівку.

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