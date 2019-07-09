Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Груди попелу та цегли, води немає місяць. Як виглядає Новгородське після обстрілів

На сході країни обстріли не припиняються. Б’ють терористи не лише по українських воїнах, а і по мирних мешканцях. І найстрашніше, що навіть не ховаючись. Навпаки, знімають все на відео.

Ворог навмисне цілив саме по цивільних кварталах Новгородського, – переконані військові.

Після чергового обстрілу здійнялася пожежа, яку намагалися вгамувати військові, бо рятувальники на самісіньку передову не доїхали. Гасити вогонь спершу було нічим. У фронтовому селищі вже більше місяця немає води.

Читайте: Окупанти шаленіють: для захисту бійці ООС риють окопи в повний зріст

Господарі вціліли. Руде теля воїни винесли із сараю на двір. Шкода, кажуть, собаку врятувати не встигли. Власникам інша біда – як, а головне – за що все це тепер відбудувати?

Оборонці Новгородського розповідають – загарбники ведуть проти них не лише окопну, а й інформаційну війну – намагаються звинуватити українських військових у тому, чим самі не гребують. Ворог звідси настільки близько, що його  добре видно і навіть іноді непогано чути.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як військові ООС захищають Красногорівку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Окупанти шаленіють: для захисту бійці ООС риють окопи в повний зріст
Втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя: прощання з 24-річним бійцем ООС
Мар’їнка під обстрілом: бойовики гатять із БМП-2 та гранатометів
Двох окупантів знищено, одного поранено: як минула доба на передовій
Швидко та прикриваючи тил: як українські бійці провели демілітаризацію біля Станиці Луганської
Розбиті вікна та двері, стіни посічені снарядами: найманці РФ обстріляли Авдіївку
Активно поливають вогнем: на Донбасі не стихають ворожі обстріли
Загострення на передовій: ворог гатить із артилерії різного калібру

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка