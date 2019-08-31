Грибок у шафах за 430 грн. Як виглядають гуртожитки українських вишів

Пліснява та грибок у шафах, поламана сантехніка, вологі стіни. Такі кімнати пропонують у гуртожитку Національного університету кораблебудування.

Керівництво вишу пропонує студентам самим купити сантехніку і зробити ремонт власноруч. Кажуть, що грошей на утримання гуртожитку немає, 430 грн. щомісячної плати за кімнату вистачає лише на газ, світло і воду. Проректор порадив батькам не обурюватися.

Читайте: Оренда квартири за ціною кімнати в гуртожитку: як зняти житло у Відні

У гуртожитку Дніпровського національного університету України нова плитка, сантехніка, плісняви немає, але така краса поодинока. На інших поверхах потрощена підлога в коридорах, калюжі в душових. Та найстрашніше тут туалети, стіни – чорні від плісняви, на стелі дірки.

В столичному гуртожитку Національного університету культури та мистецтв єдине, що зробили цьогоріч – це пофарбували стіни в коридорах, подекуди відремонтували санвузли та боролися з тарганами.

А ось умови проживання жахають. У маленьких кімнатах мешкають по 8 людей. Меблі старі й розбиті. Одна лампочка на кімнату і та на майже оголених дротах, шпалери обдерті. Тут навіть немає де розвішати випрані речі.

За рік проживання у столичному гуртожитку батьки платять 3 тис. гривень, а ось у Дніпрі чи не найдорожче – понад 4,5 тис. Та куди йдуть ці гроші невідомо, бо умови проживання студентів назвати людськими складно.

Нагадаємо, у Дніпрі дівчина намагалася забратися у вікно гуртожитку за допомогою простирадл, проте конструкція не витримала і вона зірвалася.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.