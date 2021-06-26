Гриби, рибалка та річні подорожі: відпочинок у Кийлеві

У повітрі +36, і аби врятуватися від шаленої спеки, треба тримати курс ближче до води. У напрямку Бориспільської траси, за дамбою починаються дивовижної краси місця. Широкий розлив Дніпра, і Трипільські кручі. Лелеки і рясне латаття.

Сюди приїжджають рибалки – професіонали і любителі на гумових і моторних човнах. На утворені водами Дніпра міні-острови виїжджають цілими родинами.

Селище Кийлів – знане серед бориспільчан, бо рибне місце. Недарма тут рибалив київський князь Кий, і оселялися трипільські племена.

Українці в літню спеку і джакузі вручну вигадують, і шатри з простирадел та палиць спорудять.

Для родини Кутепових, Кийлів став тим самим місцем, де вони вирішили побудувати глемпінг – це наметовий кемпінг, але розкішний, з кондиціонером, і другим ярусом.

Якщо в Кийлові лишатися на кілька днів, тут є чим зайнятись: влаштувати річні подорожі на сап-дошках, вирушити до островів посеред Дніпра, зібрати шовковицю та пікнікувати. А якщо пощастить – зловити найбільшу рибу у своєму житті.

Читайте:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.