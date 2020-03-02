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Грип чи коронавірус: чим схожі і що небезпечніше для українців

Через новий коронавірус третій місяць весь світ мов на голках. Усюди режим тотальної дезінфекції і паніки водночас. Вірус вже забрав життя понад трьох тисяч людей. В Україні, на щастя, жодного підтвердженого випадку. Але разом з тим, вже 48 українців померли від ускладнень грипу. Усі були не щеплені. У паніці з коронавірусом українці геть забули про не менш небезпечну недугу.

Коронавірус частіше діагностували у старших людей, які мають хронічні захворювання, наприклад, діабет або серцево-судинні хвороби. А грип дає ускладнення у пацієнтів будь-якого віку. Цьогоріч більше половини хворих в Україні  – діти віком до 17 років.

І грип, і коронавірус передаються через кашляння та чхання. Інфекціоністи кажуть, СOVID-19 ще мало досліджений, та все ж менш заразний, ніж той же грип чи кір.

Вірусологи певні – уся паніка через те, що вірус новий. Немає ані вакцин, незрозуміло як лікувати пацієнтів. Важко спрогнозувати темпи поширення. Така ж ситуація була і з пандеміями грипу в 2003 та 2009 роках.

Найкращий захист від грипу – вакцинація. Препарати давно є, але в Україні менше 1% щеплених. Проти коронавірусу вакцини поки немає. У ВООЗ радять мити руки й уникати подорожей у регіони спалаху.

Факти ICTV раніше писали про те, хто втрачає мільярди через коронавірус.

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