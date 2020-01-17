Грип і ГРВІ наступають: хто в зоні ризику та як вберегтися

За останній тиждень більше 105 тис. українців захворіли на грип та ГРВІ. Від початку епідсезону, а це від вересня 2019-го, уже зафіксували 7 летальних випадків від ускладнень небезпечним вірусом.

Найбільше людей померло у Житомирській області – четверо, двоє у Тернопільській і одна у Запорізькій.

Медики закликають українців захистити себе від грипу і єдиний можливий метод – це вакцинація. Бо жодна із жертв грипу не була вакцинована.

Докладніше дивіться у сюжеті Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про три нові штами грипу.

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