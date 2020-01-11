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Гривня продовжує зміцнення. Який курс встановив НБУ

Станом на 11 січня, за даними Нацбанку, долар коштує 23,97 грн. А за євро просять 26,58 грн.

Українська валюта почала зміцнення ще влітку 2019 року. Тоді курс уперше за останні декілька років опустився нижче 25 грн за долар.

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Зміцнення  експерти пояснювали зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців, високим врожаєм зернових та низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

Нагадаємо, за новою постанова Нацбанку про порядок відкриття та закриття банківських рахунків, ФОП не зможуть витрачати гроші з бізнес-рахунку на особисті потреби.

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