Гучне затримання на морі: СБУ обшукала російський танкер

Служба безпеки і військова прокуратура затримали російський танкер, який блокував українські кораблі в Керченській протоці у листопаді 2018 року під час затримання наших моряків. Російський корабель напередодні зайшов до порту Ізмаїл на Одещині, і українські силовики його розпізнали.

Вже проведені обшуки, вилучені документи, записи радіопереговорів, бортові журнали, і триває допит членів команди. Москва вже висловила обурення, у російському МЗС заявили, що з’ясовують обставини, і якщо це захоплення їхніх громадян у заручники, кваліфікують діє українців як грубе порушення міжнародного права і обіцяє що наслідки не забаряться.

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СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер, який 2018 року блокував українські кораблі в Керченській протоці. На судно, яке прибуло в Ізмаїл, висадилися українські силовики і показали капітану судову постанову про обшук.

На танкері вилучили документи, бортові журнали, і записи переговорів під час конфлікту 25 листопада 2018 року, коли росіяни захопили українські військові кораблі і 24 моряків. Також допитали членів команди.

Аби приховати причетність до захоплення українців, росіяни навіть змінили назву судна. За рішенням українського суду танкер арештували. Адже саме він загородив прохід українським кораблям до Керченської протоки. Потім росіяни обстріляли два українських катери і буксир та захопили 24 наших моряків, грубо порушивши міжнародне право.

А от Україна діяла в рамках законодавства, після допиту екіпажу російського танкера, усіх відпустили. Адвокат українських моряків такі дії наших силовиків схвалив і вважає, що вони не зашкодять звільненню українських полонених. Адже Москва зобов’язана їх відпустити за рішенням суду ООН.

Омбудсмен Людмила Денісова сподівається – рішення про звільнення моряків невдовзі ухвалять, і над цим працюють Міністерства закордонних справ України і Росії. Вона пропонує передати наших військових під її особисте зобов’язання.

Також вона переконана – переговори про звільненням активізувалися після розмови Зеленського з Путіним. 24 українських військових уже 200 днів перебувають у Московському СІЗО. Видати їх вимагає і Міжнародний морський трибунал ООН і Євросоюз.

Крім цього Брюссель закликає негайно дати волю українцю Павлу Грибу та всім незаконно затриманим політв’язням. У ЄС наголошують – хлопець страждає на серйозне захворювання, однак українським лікарям не дозволили навіть побачити кремлівського арештанта.

Нагадаємо, Росія відреагувала на затримання Україною російського танкера, що блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

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