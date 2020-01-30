Гумор як броня. Чим здивує комедія про війну Наші котики

На екрани країни вийшов новий український фільм Наші котики. Це неполіткоректна екшн комедія, яка нагадує людям, якими були наші добровольці 2014 року і завдяки чому вони не зламались перед ворогом. Над війною не сміються, але гумор наших захисників – це додаткова броня, яка допомогла вистояти у той важкий час.

Фільм переносить глядача у зону АТО 2014 року. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів пішли на війну добровольцями. У них жодного немає бойового досвіду, проте новобранці отримують наказ і зобов’язані його виконати. Деталі у сюжеті Наталії Жуковської.

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