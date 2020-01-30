Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Кіно

Гумор як броня. Чим здивує комедія про війну Наші котики

На екрани країни вийшов новий український фільм Наші котики. Це неполіткоректна екшн комедія, яка нагадує людям, якими були наші добровольці 2014 року і завдяки чому вони не зламались перед ворогом. Над війною не сміються, але гумор наших захисників – це додаткова броня, яка допомогла вистояти у той важкий час.

Фільм переносить глядача у зону АТО 2014 року. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів пішли на війну добровольцями. У них жодного немає бойового досвіду, проте новобранці отримують наказ і зобов’язані його виконати. Деталі у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, букмекери назвали претендентів на Оскар 2020.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З інструктором і без домагань: Голлівуд змінив правила зйомок сексуальних сцен
Рецензія на фільм Джентльмени: король конопляних джунглів
Букмекери назвали претендентів на Оскар 2020
Ґретель і Гензель, Черкаси та Хижі пташки: найяскравіші кінопрем’єри лютого
Рецензія на фільм 1917: війна до останнього живого
Від 1917 до Кролика Джоджо: головні номінанти на премію Оскар 2020
Фільми Хіта Леджера – три найяскравіших образи, які нам залишив актор
Захар Беркут, Мавка та Кріпосна: виставка костюмів на ВДНГ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка