ГУР ПІДТВЕРДИЛО удари в КРИМУ, а ДБР розкрили… Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– ГУР підтвердило сьогоднішні удари по окупантах у Криму;

– Репортаж з передової;

– Перший день дебатів на Генасамблеї ООН — головне;

– ДБР повідомило шокуючі деталі про жертву катувань в ТЦК на Львівщині;

– На Київщині легковий автомобіль наїхав на міну — деталі трагедії;

– Перезапусти Харків! У місті думають над тим, як залучити інвесторів;

– Росія може зважитися на новий раунд мобілізації — думка експертів;

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