Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
ГУР ПІДТВЕРДИЛО удари в КРИМУ, а ДБР розкрили… Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– ГУР підтвердило сьогоднішні удари по окупантах у Криму;
– Репортаж з передової;
– Перший день дебатів на Генасамблеї ООН — головне;
– ДБР повідомило шокуючі деталі про жертву катувань в ТЦК на Львівщині;
– На Київщині легковий автомобіль наїхав на міну — деталі трагедії;
– Перезапусти Харків! У місті думають над тим, як залучити інвесторів;
– Росія може зважитися на новий раунд мобілізації — думка експертів;
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