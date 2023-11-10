ГУР підтвердило успіх операції в Криму | Наживо з передової | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— ЗСУ вразили два російські катери в окупованому Криму.
— Робота ППО вночі 10 листопада.
— Оперативна ситуація на півдні.
— З передової наживо.
— Операція Ізраїлю в секторі Гази.
— Відбудова на Миколаївщині — ініціатива благодійного фонду Карітас.
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