ГУР підтвердило успіх операції в Криму | Наживо з передової | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— ЗСУ вразили два російські катери в окупованому Криму.

— Робота ППО вночі 10 листопада.

— Оперативна ситуація на півдні.

— З передової наживо.

— Операція Ізраїлю в секторі Гази.

— Відбудова на Миколаївщині — ініціатива благодійного фонду Карітас.

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