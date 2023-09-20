ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– Пряме включення з Генасамблеї ООН;
– Зеленська обговорила подальше партнерство з генеральним директором ВООЗ;
– Генасамблея ООН — головні тези під час виступу Костіна;
– Віцеспікерка парламенту Кондратюк про Генасамблею ООН;
– Росіяни готуються до атак енергетичної інфраструктури України цієї зими — ГУР;
– У Воронезькій області РФ впав Су-34 — деталі;
– Окупанти вперше застосували ракету ГРІМ-Е1 на Харківщині;
– Атака на Львів 19.09.2023: загинув ветеран війни 32-річний Петро Бурбан;
– Модульні укриття у Черкасах — як вони виглядають;
– Скандал з побиттям людини в Самбірському ТЦК — нові подробиці.
– Для автомобілів росіян зачиняється останнє “вікно в Європу”;
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