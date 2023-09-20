ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Пряме включення з Генасамблеї ООН;

– Зеленська обговорила подальше партнерство з генеральним директором ВООЗ;

– Генасамблея ООН — головні тези під час виступу Костіна;

– Віцеспікерка парламенту Кондратюк про Генасамблею ООН;

– Росіяни готуються до атак енергетичної інфраструктури України цієї зими — ГУР;

– У Воронезькій області РФ впав Су-34 — деталі;

– Окупанти вперше застосували ракету ГРІМ-Е1 на Харківщині;

– Атака на Львів 19.09.2023: загинув ветеран війни 32-річний Петро Бурбан;

– Модульні укриття у Черкасах — як вони виглядають;

– Скандал з побиттям людини в Самбірському ТЦК — нові подробиці.

– Для автомобілів росіян зачиняється останнє “вікно в Європу”;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:00 (20.09.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.