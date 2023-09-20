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ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Пряме включення з Генасамблеї ООН;

– Зеленська обговорила подальше партнерство з генеральним директором ВООЗ;

– Генасамблея ООН — головні тези під час виступу Костіна;

– Віцеспікерка парламенту Кондратюк про Генасамблею ООН;

– Росіяни готуються до атак енергетичної інфраструктури України цієї зими — ГУР;

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– Для автомобілів росіян зачиняється останнє “вікно в Європу”;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:00 (20.09.2023).

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