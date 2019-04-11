Гвоздики, Гради та Гіацинти: навчання артилеристів на Рівненщині

На Рівненщині артилеристи оперативного командування Захід гатять із крупнокаліберної артилерії. На полігоні військові вправляються в бойовій стрільбі із самохідних установок, реактивної та причепної артилерії – Гвоздик, Градів, Гіацинтів.

І хоча ця зброя нині заборонена на сході – навики втрачати не можна. Адже завдання цих бійців – точно та влучно розрахувати кожен постріл, бо така крупна зброя похибок не пробачає. Натомість, при необхідності дасть гідну відповідь супротивнику.

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На навчаннях – новачки, які нещодавно підписали контракт зі збройними силами України. Тих, хто вперше сьогодні стріляв із гармат – посвятили в артилеристи. їм дали понюхати пороху та обмастили обличчя сажею від гільзи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що артилерійський бронекатер спустили на воду у Києві.

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