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Марія Малевська, Журналістка Вікна. Новини

Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі

На місці трагедії у селі Гроза Купʼянського району на Харківщині, де російський Іскандер убив 51 людину, сьогодні поновляться роботи з розбирання завалів. Напередодні близько пів на дев’яту вечора рятувальники згорнули роботи, а слідчі продовжують ідентифіковувати тіла загиблих. Через потужний удар процес упізнання буде складним та за допомоги ДНК-експертиз. Усі жертви та шестеро постраждалих – місцеві мешканці. Троє людей вважаються зниклими безвісти.

На руїнах сільського кафе – телефони загиблих. Один із них не змовкає. Хтось увесь вечір намагається додзвонитися. Під парканом так і лишилися велосипеди, якими селяни з’їжджалися до кафе на поминальний обід.

– Ви знаєте, що таке в селі поминки. Всі прийшли від кожної хати. тому з кожної хати є родичі, які сьогодні втратили свою близьку особу. Є сімʼї, які загинули. Це не можна назвати просто горем, це – злочин, – каже начальник Управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Галявина перед місцем, де було кафе, устелена білими мішками з тілами. Фактично тут, на землі, пів села. До вторгнення у Грозі жило зо 300 людей, під час великої війни село зменшилося до сотні мешканців. В одному з цих білих пакетів, каже місцева мешканка Тетяна, її 59-річний брат.

– Я аж на дальній вулиці, чутно гух. Прибігла в чому була! Знала, що він тут же… – плаче мешканка села Гроза, сестра загиблого Тетяна.

Гинули цілими родинами. 15-річна Ксенія з братом через російський Іскандер лишилися сиротами.

– Загинули мама, тато та бабуся. Я була на уроці і почула дуже сильний вибух. Спочатку здивувалась, що мені ніхто не зателефонував з батьків, – розповідає мешканка села Гроза, донька загиблих Ксенія.

Розбір завалів триває до пізньої ночі. І в день трагедії, і наступні дні у селі працюють кілька волонтерських місій – надаватимуть будматеріали, медичну та психологічну допомогу.

Приміщення кафе, кажуть слідчі, було настільки невеличким, а сила удару така, що вціліти не вдалося нікому, хто був всередині. Атака була дуже прицільною, як буває лише, коли є точні координати.

Ховали цього дня, а точніше – перепоховували місцевого мешканця, який загинув на фронті ще рік тому. Уся його родина: дружина, син, невістка – загинули теж.

Гроза, Російська агресія, село Гроза, Харківська область
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