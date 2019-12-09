Хаотичний вогонь та вилазки диверсантів: як діє ворог поблизу Гранітного
Гранітне – село, що вже шостий рік розташоване прямо на лінії вогню. Українські військові підтверджують: 9 грудня дійсно працював ворожий міномет. Але куди саме хотіли вдарити російські найманці – невідомо. Прицільного вогню по ЗСУ не ведуть.
В діях бойовиків нічого нового. Ця тактика ворога дуже добре відома армійцям – бойовики провокують їх на вогонь у відповідь.
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Фактично від бойовиків Гранітне відділяє річка і маленький місток. На протилежному березі непідконтрольна Старомар’ївка. Там немає українських військ і противник постійно робить невдалі спроби вилазок. На протилежний бік річки Кальміус досить часто підходять диверсійні групи бойовиків. Але наші хлопці їх бачать і завжди дають адекватну відсіч.
Російські посіпаки виставляють мобільні пости в сусідній лісосмузі. Тому в Гранітному українські передові позиції вже на крайніх вулицях села. Тільки так можна захистити жителів. Мешканці ж Гранітного зараз всі свої надії пов’язують із зустріччю нормандської четвірки.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ЗСУ рятуються від снайперів на передовій.