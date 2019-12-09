Хаотичний вогонь та вилазки диверсантів: як діє ворог поблизу Гранітного

Гранітне – село, що вже шостий рік розташоване прямо на лінії вогню. Українські військові підтверджують: 9 грудня дійсно працював ворожий міномет. Але куди саме хотіли вдарити російські найманці – невідомо. Прицільного вогню по ЗСУ не ведуть.

В діях бойовиків нічого нового. Ця тактика ворога дуже добре відома армійцям – бойовики провокують їх на вогонь у відповідь.

Читайте: Війна змінила їхнє життя назавжди: як живуть діти на передовій

Фактично від бойовиків Гранітне відділяє річка і маленький місток. На протилежному березі непідконтрольна Старомар’ївка. Там немає українських військ і противник постійно робить невдалі спроби вилазок. На протилежний бік річки Кальміус досить часто підходять диверсійні групи бойовиків. Але наші хлопці їх бачать і завжди дають адекватну відсіч.

Російські посіпаки виставляють мобільні пости в сусідній лісосмузі. Тому в Гранітному українські передові позиції вже на крайніх вулицях села. Тільки так можна захистити жителів. Мешканці ж Гранітного зараз всі свої надії пов’язують із зустріччю нормандської четвірки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ЗСУ рятуються від снайперів на передовій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.