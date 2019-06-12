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Хапали та били кийками: як розганяли мітинг на підтримку Голунова у Москві

Сьогодні в Москві омонівці жорстко розправилися із мирним мітингом на підтримку російського журналіста видання Медуза – Івана Голунова. На акцію протесту вийшли понад тисячу активістів. Вимагали розслідування сфабрикованих кримінальних справ.

Протестувальники вийшли на акцію у футболках Я/Ми Іван Голунов. Силовики затримали понад 4 сотні активістів, серед них багато журналістів, а також  опозиціонер Олексій Навальний. Людей грубо хапали, заштовхували в автозаки та били кийками. Не жаліли навіть жінок та старших людей.

Кореспондента відділу розслідувань порталу Медуза Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Він встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні у відділенні поліції побили.

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Колеги журналіста підозрюють, що затримання Голунова пов’язане з матеріалом про корупцію у московській мерії, який якраз готувався. Напередодні, після 5 днів громадського тиску, справу проти Голунова закрили і всі звинувачення зняли.

Та навіть після звільнення журналіста заплановану акцію активісти не скасували.

Силовики грубо розігнали мітинг, адже його не узгодили з місцевою владою.

Усіх чотирьохсот затриманих розподілили в 5 московських відділках поліції, їм інкримінують порушення порядку проведення масових заходів. При цьому, сам Голунов і видання Медуза були проти проведення мітингу, про що офіційно заявили.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у чотирьох містах України мітингували за звільнення Павла Гриба.

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