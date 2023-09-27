Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– У Херсонській області підірвався тракторист на російській міні;
– Прокудін закликає мешканців окупованого лівобережжя Херсонщини евакуюватись;
– Миколаївщина після російської навали: репортаж з деокупованого села Максимівка;
– Обстріл Сумщини 27.09.2023 — прогриміло понад 20 вибухів;
– На Бахмутському напрямку є успіхи — Євлаш;
– Вагнерівці їдуть з Білорусі — Євлаш;
– Половина кораблів, які були заблоковані після початку великої війни змогли покинути наші порти;
– На засіданні Ради безпеки ООН обговорили загрози міжнародним миру та безпеці;
– На Харківщині виробляють БпЛА, які здатні обходити російські РЕБ;
– У Крижополі швачки взялися за виробництво носилок.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за17:00 (27.09.2023).