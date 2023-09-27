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Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023

– У Херсонській області підірвався тракторист на російській міні;

– Прокудін закликає мешканців окупованого лівобережжя Херсонщини евакуюватись;

– Миколаївщина після російської навали: репортаж з деокупованого села Максимівка;

– Обстріл Сумщини 27.09.2023 — прогриміло понад 20 вибухів;

– На Бахмутському напрямку є успіхи — Євлаш;

– Вагнерівці їдуть з Білорусі — Євлаш;

– Половина кораблів, які були заблоковані після початку великої війни змогли покинути наші порти;

– На засіданні Ради безпеки ООН обговорили загрози міжнародним миру та безпеці;

– На Харківщині виробляють БпЛА, які здатні обходити російські РЕБ;

– У Крижополі швачки взялися за виробництво носилок.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за17:00 (27.09.2023).

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