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Хазяїну ротвейлера, що загриз дівчину, замість 5 років дали умовний строк

Житель Миколаївщини, чий ротвейлер загриз дівчину до смерті, отримав умовний термін.

У лютому цьогоріч у Вознесенську знайшли дівчину з численними укусами голови, шиї і кінцівок.

У лікарні дівчина померла.

Обвинувачений визнав, що бачив, як його пес гриз дівчину за ноги й голову. Спочатку він намагався відтягнути ротвейлера, проте – безрезультатно, і тоді пішов додому.

Місцевий суд визнав його винним за залишення в небезпеці дівчини, яка загинула після укусів його собаки, проте замість запланованих п’яти років тюрми звільнив від в’язниці з випробувальним терміном на два роки.

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До слова, у Миколаївській області у річці Південний Буг було знайдено тіло жінки, яка загинула насильницькою смертю. У неї на тулубі була мотузка з каменем.

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