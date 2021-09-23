Heinemann Duty Free 11 років на українському ринку

День народження – чудове свято та час підбивати підсумки. Тож і в компанії Heinemann Duty Free, що відзначає чергову річницю перебування на ринку України, вирішила розповісти про свою роботу та плани.

– За ці одинадцять років ми інвестували в Україну понад 600 млн грн. Я вважаю це гарним результатом роботи. І звичайно ми б не досягли таких результатів без підтримки нашого партнера – компанії BF&GH Travel Retail, – каже співвласник Heinemann Клаус Хайнеманн.

Учасники прес-конференції наголошували на тому, що будь-яка сучасна компанія, що має позитивну репутацію у суспільстві має і надалі бути суспільно відповідальною.

Тож присутні жваво обговорювали плани, адже вже у 2022 році мають на меті впровадити амбітні проекти.

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