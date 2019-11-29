HelpyEyes та лікування меланоми: чим здивували українці на конкурсі інновацій у Сінгапурі

Всесвітній конкурс інновацій у Сінгапурі виграли молоді українці. Одразу 4 золота в учнів Малої академії наук, яка сприяла їхньому науковому зростанню і допомагала брати участь у міжнародних конкурсах.

Їхні ідеї і технології здивували міжнародне журі так сильно, що всі наші учасники вибороли призові місця і про них дізнається світ.

Штучний інтелект на основі нейронних систем, створений Назаром, з неймовірною швидкістю шукає в інтернеті потрібну музику для відео.

Людина визначає – енергійну чи повільну музику хоче отримати. Далі штучний інтелект Хармікс, який може самонавчатись, обробляє відео і за хвилину видає результат. Тож людина може заощадити свій час на іншу творчу роботу. Є версії для звукорежисерів, відеоблогерів та простих користувачів.

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А технологія Ольги Харасахал може допомогти краще лікувати меланому, від якої помирають майже 90% хворих на цю недугу українців. Її оригінальне рішення аналізу крові визнали найкращим у Сінгапурі. У світі є дорогі аналоги такої діагностики, рішення Ольги в рази доступніше.

17-річний львів’янин Дмитро Лопушанський – автор приладу HelpyEyes , який допоможе людям із вадами зору краще орієнтуватись у просторі. Прилад розпізнає кольори, рівень освітлення і виявляє перешкоди на відстані до одного метра. Результати пристрій озвучує голосом. При виявленні перешкоди – подає звуковий сигнал.

Винаходи наших молодих талановитих земляків унікальні і, що важливо, значно дешевші від закордонних аналогів, тож можуть принести велику користь українцям.

До слова, як старі українські заводи перетворюють на інноваційні простори.

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