Херсон без світла | Окупанти зібрали багато техніки для… | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
– Знеструмлений центр міста: Херсон ліквідовує наслідки атаки
– Ситуація надзвичайно складна: ворог прагне оточити Авдіївку
– Росіяни штурмують Куп’янський напрямок: що відбувається на інших напрямках
– Окупанти двічі виганяли їх з домівок: як машинобудівний завод з Луганська нині працює на Черкащині
– Окупанти знищили вщент їхній дім: зворушлива історія літнього подружжя
– Сильні заради дітей: історії українських матусь, які пройшли крізь випробовування війни
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