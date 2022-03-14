Херсон – це Україна! Жителі продовжують чинити опір по створенню нової квазіреспубліки РФ

Агресори РФ активізувалися на півдні України. Вони й досі марять створенням нових квазіреспублік. Під постійним вогнем Херсонська область. Саме там Кремль намагається діяти за сценарієм 8-річної давнини.

Війська, псевдореферендуми та утворення нових народних республік. Принаймні цей алгоритм агресори спробували на Херсонщині. Та теплого прийому окупанти не отримали. Проти озброєного путінського війська на вулиці міста вийшли тисячі херсонців. Замість автоматів у них українські стяги, важкого озброєння – єдність і лозунги.

Тимчасово окупувавши Херсон росіяни вимкнули українське мовлення, блокують зв’язок, затримують українців та шукають колоборантів у чиновницьких рядах. Фашистам кортить влаштувати псевдореферендум про створення так званої ХНР. Але повторити ситуацію як це було з Кримом, Луганщиною і Донеччиною цього разу ворогу не вдається. Люди та місцева влада не припиняють повторювати, що Херсон – це Україна.

– Ми, депутати Херсонської обласної ради VIII скликання, як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняємо, що Херсонщина – це частина суверенної та унітарної України. Неякі інші сценарії не підтримуються ані мешканцями області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані законно обраною народом місцевої влади, – оголосила в офіційному зверненні місцева влада.

Самі ж мешканці попри небезпеку щодня вже два тижні виходять на вулицю і не добираючи слів відправляють окупантів вслід за російським кораблем. Вони нагадують ворогу – тут їм не раді і квазіреспублік на цій території чи в іншому регіоні країни не буде.

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