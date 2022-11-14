Херсон оживає: у місто повертаються головні артерії життя України

Нове зворушливе відео з Херсону. Одна з родин ховала український прапор просто під тротуарною плиткою у дворі. Синьо-жовтий стяг поклали в декілька поліетиленових пакетів та закопали в пісок. Там він пролежав всю окупацію.

Тут, поруч із написами: увага – міни, ще подекуди лишається реклама “русского міра”, Але місцеві здирають все, що свідчить про нещодавню окупацію.

В Херсон вже повернулася Національна поліція України. Містяни правоохоронців пригощають чаєм, смаколиками та обіймаються.

Містяни досі лишаються без електрики та води, є проблеми й з газопостачанням. Комунальні служби нині відновлюють критичну інфраструктуру, яку пошкодили чи замінували російські військові. Не вистачає в місті ліків і харчів, але туди вже прямує гуманітарна допомога.

У Херсоні тимчасово запроваджують комендантську годину з 17 вечора до восьмої ранку і вирішили поки що заборонити виїзд та в’їзд у місто. Утім, за словами голови Херсонської області Ярослава Янушевича, Херсон відкриють вже найближчими днями. Так само сподіваються у найближчий тиждень відновити рух потягів до обласного центра.

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