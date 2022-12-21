Херсон вистояв! Як місто чинило опір російським окупантам

Херсон був під окупацією 256 днів. Росіяни зайняли його 1 березня. Це був єдиний обласний центр України, який ворог окупував під час широкомасштабного вторгнення.

Херсонці нині згадують окупацію із жахом і ненавистю.

З першого дня вони чинили опір росіянам, виходили на мітинги й боролися як могли, попри загрозу арештів, тортур і смерті.

Нині, коли у місті стало жити вкрай небезпечно, адже росіяни його фактично руйнують, тут дуже часто можна почути фразу: “Краще під обстрілами, але без них”.

Зараз Херсон буквально стирає усі згадки про росіян, які тримали місто 256 днів. На фасаді Морської академії замазують залишки російської фарби.

– Щоб їхню фарбу приховати, вистачило три балончики. Сподіваюся, що із їхнім триколором це буде востаннє. Наші ЗСУ зроблять все для цього, – каже рятувальник із Чернівців Валентин Будавицький.

… Росіяни зайшли у Херсон з лівого берега області, який чомусь виявився не замінованим.

Тож у перші ж дні було зайняте усе морське узбережжя, мости через Дніпро, Північнокримський канал та Каховська ГЕС.

1 березня окупували Херсон. Тоді загинули чотири десятки цивільних, були знищені підрозділи територіальної оборони.

Мера міста Ігоря Колихаєва згодом викрали, де він нині — не відомо.

Прихід росіян у місто добре пам’ятає пенсіонер Володимир Панкратов:

– Мене донька підняла. “Тату, війна”. Десь о 4 ранку. “Тату, війна. Ба-бах, ба-бах, ба-бах. Нікого ми не бачили. Вони отако розповзлись, як таракани, а потім десь уже через тиждень почали їздити по вулицях.

Херсонці згадують, як проходив псевдореферендум, як голоси збирали тиждень навіть на ринку, от тільки мало хто голосував. Дані були сфальшовані.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині розпочався 29 серпня, але несподівано для усіх наші у вересні звільнили Харківщину, а не Херсонщину.

Та вже 11 листопада вояків вітали на вулицях Херсону. Уже зранку містяни буквально носили армійців на руках.

Проте з окупованого лівого берега зараз буквально стирають кілька районів. Щодня — нові загиблі серед цивільних.

Нині у Херсоні залишилася чверть населення. Усі інші їдуть евакуаційним потягом до спокійних міст.

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