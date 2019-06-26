Хімічна кастрація і реєстр: що передбачає законопроект 6607 про покарання педофілів

Після історії Даринки Лук’яненко, яку хотів зґвалтувати та вбив 22-річний сусід, поліцейські розпочали розслідування щонайменше за 4 фактами розбещення дітей у різних містах. Доки Даринку всім селом ховали на Одещині – на Волині затримали іншого нелюда, коли той розбещував 5-річну дівчинку. Днем раніше у Запоріжжі кіберполіція знайшла чоловіка, який протягом року ґвалтував 2-річну дитину, знімав на відео і поширював у соцмережах.

Врятувати цих дітлахів, ймовірно, міг би законопроект 6607, – кажуть криміналісти. Це документ, який передбачає облік ґвалтівників та хімічну кастрацію. Уже 2 роки він припадає пилом у Верховній Раді. І лише тепер, після вбивства Даринки, його мають розглянути.

Із початку року в Україні вбито 50 дітей. Левова частка злочинів – на сексуальному підґрунті. 70% ґвалтівників – раніше засуджені за педофілію. Однак досі ніхто не оприлюднює інформацію, де живуть і працюють насильники. Уже на волі їх не ізолюють від дітей.

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Аби захистити дітей, українці масово підтримують петицію і фактично змушують народних обранців розглянути законопроект 6607, за яким термін покарання за зґвалтування дитини збільшують до 20 років. Нині насильникам загрожує від 7 до 15. Автори наполягають і на створенні реєстру педофілів, корисного для навчальних закладів та роботодавців.

Ще один важливий крок – обмеження доступу в мережі до дитячої порнографії, як це зробили у Великій Британії. Там лише за домагання до дитини через інтернет передбачено 2 роки ув’язнення. В Україні ж випадки насилля до дітей часто замовчуються, законотворці з ухваленням потрібних законів зволікають, тож поки, аби не повторювалися моторошні дитячі історії, слід бути пильнішими батьками і постійно цікавитись: де, з ким і чим займається дитина.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Князєв просить посилити покарання за педофілію.

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