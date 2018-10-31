Хмара з трасерів над головою. Як протистоять ворогу бійці на Світлодарській дузі

На передовій за сьогодні і за вчора маємо чотирьох поранених. Найбільше провокацій нині на Приморському напрямку.

З гранатометів та мінометів ворог гатив біля Лебединського, Водяного і Павлополя. Стріляють дуже прицільно, аж хмара з трасерів над головою.

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Не вщухала канонада і на околицях Донецька. Під обстріл потрапили оборонці Авдіївки і Пісків.

Гаряче на Свтлодарській дузі – як тільки сідає сонце, починаються вибухи ворожих снарядів.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Лукашенко запропонував варіант вирішення конфлікту на Донбасі.

Опубліковано Жовтень, 31 в 19:47



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