Хмара з трасерів над головою. Як протистоять ворогу бійці на Світлодарській дузі
На передовій за сьогодні і за вчора маємо чотирьох поранених. Найбільше провокацій нині на Приморському напрямку.
З гранатометів та мінометів ворог гатив біля Лебединського, Водяного і Павлополя. Стріляють дуже прицільно, аж хмара з трасерів над головою.
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Не вщухала канонада і на околицях Донецька. Під обстріл потрапили оборонці Авдіївки і Пісків.
Гаряче на Свтлодарській дузі – як тільки сідає сонце, починаються вибухи ворожих снарядів.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що Лукашенко запропонував варіант вирішення конфлікту на Донбасі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-31
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