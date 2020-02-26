Хочеш на засідання – пройди контроль. В українських судах з’явилась охорона

Стане безпечніше в українських судах, причому всім учасникам процесу. Відтепер потрапити на засідання можна буде лише після безпекового контролю. Судові установи поступово оснащуються спеціальним устаткуванням і охороною. У Феміди з’явилася незалежна служба охорони судів.

Раніше в екстрених випадках люди в мантіях залежали від волі начальників правоохоронців: були сили – вони надсилали охоронців, у решті ситуацій доводилося захищатись самотужки.

Траплялись і трагічні історії. 2 роки тому до Нікопольського суду безперешкодно занесли бойові гранати – 2 загиблих, одинадцятеро поранених. У таких умовах судді часом боялися навіть рішення ухвалювати. Олег Корнієнко про охорону судів.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Волині збудували районний суд за стандартами ЄС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.