Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Хочеш на засідання – пройди контроль. В українських судах з’явилась охорона

Стане безпечніше в українських судах, причому всім учасникам процесу. Відтепер потрапити на засідання можна буде лише після безпекового контролю. Судові установи поступово оснащуються спеціальним устаткуванням і охороною. У Феміди з’явилася незалежна служба охорони судів.

Раніше в екстрених випадках люди в мантіях залежали від волі начальників правоохоронців: були сили – вони надсилали охоронців, у решті ситуацій доводилося захищатись самотужки.

Траплялись і трагічні історії. 2 роки тому до Нікопольського суду безперешкодно занесли бойові гранати – 2 загиблих, одинадцятеро поранених. У таких умовах судді часом боялися навіть рішення ухвалювати. Олег Корнієнко про охорону судів.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Волині збудували районний суд за стандартами ЄС.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сексуальне насильство та зґвалтування: суд відправив Харві Вайнштейна за ґрати
Сексуальне насильство та зґвалтування: суд відправив Харві Вайнштейна за ґрати
Нафтогаз судиться із Кремлем через активи в Криму – які шанси на перемогу
Нафтогаз судиться із Кремлем через активи в Криму – які шанси на перемогу
Манчестер Сіті готує в CAS компромат на Ювентус та ПСЖ
Манчестер Сіті готує в CAS компромат на Ювентус та ПСЖ
Манчестер Сіті оскаржить виключення з Ліги чемпіонів у CAS
Манчестер Сіті оскаржить виключення з Ліги чемпіонів у CAS
Плюнув у піцу та віддав замовлення: в Туреччині кур’єру дали два роки в’язниці
Плюнув у піцу та віддав замовлення: в Туреччині кур’єру дали два роки в’язниці
Суд заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино (СПИСОК)
Суд заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино (СПИСОК)
Суд зобов’язав Марусю Звіробій носити електронний браслет
Суд зобов’язав Марусю Звіробій носити електронний браслет
Це не зброя: УДО показало, що на паску у охоронця в Раді
Це не зброя: УДО показало, що на паску у охоронця в Раді

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка