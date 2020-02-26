Хочеш на засідання – пройди контроль. В українських судах з’явилась охорона
Стане безпечніше в українських судах, причому всім учасникам процесу. Відтепер потрапити на засідання можна буде лише після безпекового контролю. Судові установи поступово оснащуються спеціальним устаткуванням і охороною. У Феміди з’явилася незалежна служба охорони судів.
Раніше в екстрених випадках люди в мантіях залежали від волі начальників правоохоронців: були сили – вони надсилали охоронців, у решті ситуацій доводилося захищатись самотужки.
Траплялись і трагічні історії. 2 роки тому до Нікопольського суду безперешкодно занесли бойові гранати – 2 загиблих, одинадцятеро поранених. У таких умовах судді часом боялися навіть рішення ухвалювати. Олег Корнієнко про охорону судів.
Факти ICTV раніше писали про те, що на Волині збудували районний суд за стандартами ЄС.