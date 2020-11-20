Ходять як безсмертні. Як у Луцьку вчили пішоходів пропускати швидку

У Луцьку штрафують водіїв та пішоходів за ігнорування автомобілів екстрених служб на дорогах. Медики швидкої, які нині в умовах пандемії, працюють в посиленому режимі, нарікають – водії часто не пропускають карети швидкої.

Патрульні разом з медиками влаштовують спеціальні рейди аби зрештою навчити учасників руху бути свідомими.

Понад півтисячі разів на день медики швидкої виїжджають до хворих. Аби вчасно прибути на виклик, мають 10 хв. Та встигнути часом дуже складно, адже на шляху – інші водії, які не завжди поспішають дати дорогу екстреній службі.

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Дивує і поведінка пішоходів – вони наче безсмертні кидаються під колеса оперативних машин, ігноруючи і проблискові маячки і сирену.

За ігнорування швидкої, яка поспішає на виклик, водія чекає штраф – понад 500 грн.

З початку року за ігнорування автомобілів екстрених служб оштрафували 20 водіїв. Та жодного пішохода. Завдяки рейдам кількість таких порушень зменшується, кажуть патрульні.

Такі відпрацювання на луцьких дорогах правоохоронці обіцяють проводити постійно, адже швидких, які поспішають на виклик – побільшало в рази.

Пішоходи у Луцьку

Пішоходи на луцьких дорогах замість того, аби пройти кілька десятків метрів до зебри, перебігають проїзну частину де заманеться.

З початку року на Волині загинуло 18 пішоходів, більше сотні травмувалося.

Поліція оштрафували понад 1,6 тис. пішоходів, це втричі більше аніж торік. Однак сума штрафу мізерна – 51 грн.

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