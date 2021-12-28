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Хол мумій та Алея Сфінксів: як і чим розважають туристів у Єгипті

Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV

Єгипет знову готовий зустрічати гостей – після Covid-обмежень у країні була криза. Туризм – одна із тих галузей, коштом яких живе країна. У 2020 році у розпал пандемії готелі були заповнені лише на 10% – нині кількість туристів почала збільшуватися.

Про захист теж не забули – майже всі працівники готелів успішно вакциновані, а для туристів відкрили нові атракції.

Так, біля входів у готелі красуються не тільки новорічні ялинки. Є навіть автоматичні термометри – достатньо підійти ближче, щоб дізнатися свої показники.

Температуру тут міряють на вході до ресторанів, а туристів просять дотримуватись соціальної дистанції. У готелі й досі зачинені дитячі кімнати, відмовились від весільних церемоній та корпоративів для місцевих. 

– Першими ми вирішили щепити тих, хто обслуговує туристів. У нашому регіоні вакциновані як співробітники готелів, так і торгівці, працівники аеропортів і таксисти, — запевняє очільник губернаторства Червоне море Амро Ханфі.

Найбільших збитків Єгипет зазнав у березні. Тоді готелі курортів на Червоному морі були заповнені ледь на 10%, а хворих ізолювали до міста Марса-Алам на два тижні. Нині туризм у цьому регіоні поновлюється. Але так не скрізь. 

Спорожніли ятки торгівців на під’їздах до храму Ком-Омбо на березі Нілу, як і біля другого за величиною храму Єгипту –  Едфу.

Попри те, що офіційно єгиптяни не дуже люблять скаржитися і називати цифри Covid-19 дуже вдарив по туристичній галузі. Там, де раніше була жвава торгівля, нині – самі продавці

Однак, у Єгипті не втрачають надію повернути туристів. За цей рік тут відкрили принаймні два об’єкти, які привернуть увагу туристів. Національний музей єгипетської цивілізації у Каїрі у квітні відкрив хол мумій, де експонують залишки 18 фараонів — чоловіків і двох жінок. А у листопаді в Луксорі пишно відкрили Алею Сфінксів. 

– Якби  не пандемія, ми бачили б тут тисячі, якщо не мільйони туристів. Адже цей об’єкт унікальний. Ми почали його відновлювати у середині минулого століття й от нарешті відкрили. Та все ж я вірю, що не мине і місяця, як тут буде гамірно, – запевняє головний фахівець у галузі Луксору Міністерства туризму Єгипту Фатхі Ельхаді.

Уже нині на доріжці – багато американських туристів. Та єгиптяни сподіваються, що українці теж сюди доїдуть, відірвавшись від суто пляжного відпочинку.

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