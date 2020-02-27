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Холодна за годинами, гаряча по вихідних. Чому в Криму закінчується вода

У Криму вітали окупантів і тішились, що українці більше не заважатимуть будувати світле майбутнє. Та замість каміння з неба нині на півострові тотальний дефіцит води, холодна за годинами, гаряча лише у вихідні та занепад сільського господарства.

Окупований Крим на грані екологічної катастрофи, а російська влада робить все, щоби живильна волога потрапляла, передусім, на військові бази.

2018 року півострів увійшов у 5-річну фазу посухи. І тоді вперше визнали – прісної води може не вистачити навіть цивільним.  А артезіанські свердловини, які заборонено було бурити в радянські часи, спустошуються.

Ситуацію могла би врятувати вода із Дніпра. Та кримський канал перекрили у березні 2014 року, одразу після анексії.

Ініціатором перекриття води був тодішній заступник глави Адміністрації президента Андрій Сенченко.

І хоч в Україні деякі політики не проти поновлення постачання води у Крим, корінне населення півострова – кримські татари та українці вважають, це буде зрада та підтримка військової агресії.

Факти ICTV раніше писали про те, як перекривали постачання води в Крим.

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