Холоднеча та антисанітарія: в якому стані столичні кімнати матері й дитини

Народила – сиди вдома. Схоже ця позиція глибоко укорінилася у наших головах, а врешті і на практиці. Адже в Україні мамі, яка вирішила з немовлям вийти в місто чи поїхати кудись поїздом або автобусом, немає де сховатися, щоб відпочити та погодувати дитину. Доводиться це робити навіть в туалетах. Окремих облаштованих кімнат – одиниці, та й ті часто закинуті і холодні.

Столичний автовокзал Дарниця. Десятки міських та міжміських маршрутів. Всередині холод, як на вулиці. Шукаємо кімнату матері й дитини. Є ліжечко, пеленальний столик. Та холоднеча така, що пар із рота йде. На термометрі один градус тепла. Тут же в кімнаті – господарська комірка з будматеріалами і лопатами.

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Громадські місця – незручні та небезпечні для немовлят і молодих мам. Так вважають 87% опитаних громадськими організаціями молодих матусь. Найбільше не вистачає кімнат для годування, тож мамам доводиться годувати малечу в туалеті. Краща ситуація в приватних закладах. У більшості закладів такі кімнати зєднані з санвузлом, однак це не гігієнічно.

Проблему площі у громадських місцях може вирішити стартап – babysss модулі – це універсальний куточок для матері й дитини. Він кутовий, а тому можна встановити будь-де. Перший такий поставили в столичному експериментаріумі. Тут місце для годування, пеленання, є столик, світло, розетки. Усе – з екологічних і сертифікованих матеріалів. Мами вже випробовують його.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як мама відмовилася лікувати дитину.

Опубліковано Cічень, 24 в 11:38



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