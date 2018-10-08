Холодний Яр, Замкова гора і музеї: що подивитись у Чигиринщині і ціни

У самому серці України розкинулася цікава туристична локація – Чигиринщина. Козацький осередок з багатолітньою історією, нині він дивує не тільки середньовічними фортецями та неймовірними краєвидами, а й комфортним відпочинком.

Три роки тому місцеві бізнесмени – власники кафе, ресторанів та готелів – об’єдналися у перший в Україні туристичний кластер. Розробили туристичні маршрути, власну стратегію і тепер працюють над залученням інвестицій – аби зробити край ще більш комфортним для гостей.

В музеї можна не просто дивитись на прадавні експонати, а й користуватись ними. Вхідний квиток на цілий день коштує 120 грн.

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Одразу після історичного екскурсу – можна підкріпитися у садибі легендарної Пані Олі, яка відома домашнім рестораном, якому 16 років. Обід у неї – мало не обов’язкова програма для туристів. Дешево і смачно – реклама передається з вуст у вуста.

Повноцінний обід обійдеться від 80 грн.

Чигирин. За часів Хмельницького це було одне з найбільших міст України. Нині тут – Замкова гора з пам’ятником Богдану та старовинний археологічний музей, що приваблює дедалі більше туристів.

Урочище Холодний Яр. Він – перший в Україні за кількістю унікальних археологічних та історичних об’єктів. Тут і місця пам’ятних битв, і легендарний дуб Максима Залізняка.

До слова, архітектура, природа і відпочинок! Топ-7 найкрасивіших міст Європи.

Опубліковано Жовтень, 08 в 12:20



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