Хотіла отримати допомогу по безробіттю і не змогла: як ошукують українців
В Україні процвітає злочинне та безкарне використання особистих даних громадян і люди нічого не можуть довести, а допомоги немає звідки чекати.
За словами однієї киянки, недобросовісні ділки двічі використали її персональні дані для фіктивного працевлаштування. Про шахраїв жінка дізналася випадково, у Центрі зайнятості, куди прийшла оформлювати допомогу по безробіттю.
Там їй повідомили, що вона працевлаштована і про допомогу не йдеться. Нині ж через суд вона має доводити, що на липових фірмах не працювала ні дня і не отримувала жодної копійки.
Це не поодинокий випадок. Правоохоронці за даним фактом порушили кримінальну справу проти фіктивної фірми. Жінку опитали та дали довідку про те, що вона – свідок у справі.
Невдовзі її персональні дані вдруге незаконно використали і фіктивно працевлаштували у сільськогосподарську фірму Аргінія. Підприємству рік, займається вирощуванням зернових, зареєстроване у Борисполі. Та за вказаною адресою – житловий будинок з магазинами на першому поверсі. Тут про таких навіть не чули.
У Держпраці, де мали б контролювати відносини між роботодавцем та працівником, кажуть, що цивільно-правові угоди – не їхня компетенція. Вони стежать лише за трудовими відносинами.
У Державній фіскальній службі, де й відкрили кримінальне провадження, відбулися відпискою. Кажуть – слідство триває і подробиці можуть розголошувати лише за згодою прокурора чи слідчого.
За словами юристів, жертви тіньового працевлаштування у них часті клієнти. Подібні фірми, зазвичай, створюють для участі у тендерах та відмивання грошей. Тому крадуть дані людей і фіктивно їх працевлаштовують.
Єдиний вихід тим, хто потрапив у таку халепу – звертатися до суду. А тим, хто підозрює, що їхні персональні дані можуть використати шахраї, радять оформити електронний кабінет у податковій.
У листопаді СБУ заблокували незаконне копіювання даних з обмеженим доступом з систем податкової та митної служб.
Співробітники Служби безпеки встановили, що окремі посадовці митниці та податкової організували механізм з використання чат-ботів та інтернет-ресурсів, використовуючи слабкі місця у відомчих базах даних.