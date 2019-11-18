Хотіли подивитися футбол: у США на вечірці розстріляли людей

У США на вечірці сталася стрілянина. Четверо людей загинули, ще шестеро поранені.

Трагедія трапилася у місті Фресно в Каліфорнії. Гості саме зібралися на перегляд футбольного матчу, коли невідомі пробралися на задній двір будинку і відкрили вогонь.

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До моменту приїзду поліції зловмисникам вдалося сховатися. Правоохоронці шукають злочинців.

Нагадаємо, у приватному будинку в Сан Дієго (Каліфорнія, США) внаслідок стрілянини загинули п’ятеро членів однієї родини, серед них – троє дітей, ще одну дитину поранено.

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