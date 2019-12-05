Ховалися за ковдрою. У Зайцевому нацгвардійці пішли врукопашну з диверсантами

У Зайцевому, на одній з найгарячіших ділянок фронту, нацгвардійцям довелося вступити із диверсантами противника в рукопашний бій. Ворог підійшов впритул до українських позицій.

Противник на цих позиціях від українського війська далеко, подекуди до двох кілометрів, тому гатить із висоти. Але в покинутих будинках поблизу фронту стався рукопашний бій. Під час огляду комзводом однієї із хат, боєць відчув раптовий удар в груди.

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Один з диверсантів був всередині кімнати і ховався за ковдрою, а інший пильнував надворі. Український боєць не розгубився, і почав стрільбу у відповідь.

Наступної миті нацгвардієць почув характерний звук детонатора і зрозумівши, що є кілька секунд – відскочив. Диверсант кинув гранату.

Тікав диверсант через вікно, чи поранено його – гвардійці не знають, але мають кілька версій, для чого підбирався так близько.

Він хотів встановити вибухівку, та розвідати, яке озброєння та яка кількість людей в українських військових на цих позиціях.

Після цього випадку нацгвардійці на своїх на позиціях стали пильнішими. Оскільки так близько до українських позицій ворог ще не підходив.

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