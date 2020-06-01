Ховаються від обстрілів у підвалі: життя дітей на передовій на Донбасі

1 червня у дітей хутора Вільний справжнє свято – крім Дня захисту дітей, там вперше за довгий час не стріляють, і можна проїхатися велосипедом вулицею.

Батьки розповідають, що дітям доводилося під обстрілами ходити до школи. З карантином ніби стало безпечніше, однак провідний інтернет весь час перебивають обстрілами. Війна назавжди закарбувалась на поведінці дітей.

Докладніше про життя дітей на передовій – у сюжеті Володимира Михайлова.

Дістається від бойовиків мирному населенню на Донбасі постійно. Факти ICTV розповідали про те, як окупанти поцілили у три хати мирних жителів та інші господарські приміщення.

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