Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду

Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по іншому глянути на систему державних нагород! Виявилося, що суто відзнак за героїзм в умовах війни у нас не було та одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті. Лише зараз в нас почали з’являтися медалі та ордени суто за військову справу. Якщо раніше найвищими відзнаками від держави були орден Богдана Хмельницького і Герой України, то минулого року з’явилася нагорода Хрест Бойових заслуг. Першим її кавалером минулого року став головнокомандувач Валерій Залужний. Також у різних підрозділах та родах військ почали впроваджувати свої відзнаки.

Для Василя це перша в його житті нагорода. Нагрудний знак Золотий Хрест від Головнокомандувача Збройних сил України він отримав кілька місяців тому. Про відзнаку захисник розповідає скромно. Мовляв, на фронті він йшов не за нагородами, а захищати Батьківщину. Хоча визнає, отримання Золотого Хреста для нього було приємною несподіванкою.

Саме за допомогу побратимам та оборону Бахмуту Василь і отримав цю відзнаку. Ті запеклі бої він згадує не охоче. Росіяни наступали, активно накривали артилерією і авіацією. Майже вся його група була поранена. Підкріплення, яке до них направлялося – окупанти розбили. Півтора дня, стікаючи кров’ю, Василь з побратимами виривалися з оточення. Російські кулі йому прошили живіт, а осколки снарядів впивалися в тіло. Та він допоміг евакуйовуватися не лише своїм побратимам, але й бійцям з сусідніх позицій.

Золотий Хрест від Головнокомандувача ЗСУ в українському війську з’явився торік. Його видають рядовим та сержантам за успішну операцію чи бездоганну службу. Саму ж систему нагород для військових Україні доводиться змінювати під час бойових дій. Нинішня – створювалася за мирних часів. Мирні 30 років тому спеціальних відзнак за подвиги на війні ніхто не передбачав. Але найвищою нагородою для силового сектору був орден Богдана Хмельницького та Герой України з врученням ордена Золота Зірка. Та минулого року з’явилася ще одна відзнака суто для військових – Хрест бойова заслуга. Першим її отримав головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

Та разом зі значком від держави нагороджені отримують і матеріальну підтримку. Приміром за звання Героя України щомісячна виплата 20 тисяч гривень, а лицарі ордену Богдана Хмельницького отримують 13 тисяч. Допомогу від держави отримую і ті, хто має три ступені орденів За мужність і княгині Ольги. Таким нагородженим виплачують по майже сім тисяч щомісяця. Ці нагороди вручає виключно президент. Паралельно власники відзнак матимуть надбавку до пенсій і безліч інших пільг. Якщо ж нагорода посмертна – виплати отримують рідні.

Нині на фронті сотні тисяч військових, і щоб їм віддячити з’явилися відомчі та бригадні відзнаки. Вони не підкріплені матеріальною допомогою, але мотивують бійців, кажуть експерти. До того ж в нагородну систему повертаються ордени з історичним підґрунтям, які символізують нашу тисячолітню боротьбу і якими нагороджували свої війська Гетьмани і керівники УНР та УПА.

Та найголовніше – влада повинна нарешті переосмислити політику державних нагород і чітко виписати критерії їх видачі, як для військових, так і для цивільних. Бо одні жертвують власним життям знищуючи рускій мір і отримують Героя України, а хтось в тилу роками підігрував ворогу і теж має таку відзнаку.

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