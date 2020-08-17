Хутір Вирах на Рівненщині закидало брилами через підривні роботи на кар’єрі

На Рівненщині село закидало камінням. Через підривні роботи на місцевому гранітному кар’єрі, величезні брили закидали хутір Вири. Налякані жителі не знали куди втікати. Каміння розлетілося городами та всипало подвір’я всього за кілька кроків від будинків. На підприємстві пояснили: трохи не розрахували.

Вибух був такої сили, що задрижали хати. Люди неабияк налякалися, адже уламки розлетілися туди, куди раніше не потрапляли.

Жителі села занепокоєні. Кажуть, відколи кілька років тому кар’єр взялися активно розробляти, жити поруч із підприємством стало нестерпно та небезпечно.

На відео видно великі тріщини в будинках, які щораз збільшуються.

Через розробку кар’єру, село накриває густий пил, у криницях зникає вода, людям дошкуляє нестерпний шум.

Кілька років люди оббивають пороги різних інстанцій та отримують лише відмовки. Мовляв, жодних порушень немає.

Директорка кар’єру визнає: вибух і справді був потужний, бо трохи не розрахували. Що ж до роботи самого підприємства, звинувачення та скарги селян відкидає, мовляв, працюють законно, і не винні, що людям довкола кар’єру роздали городи та дозволили будувати хати.

Чиновники в ситуацію не втручаються, а про те, що село засипало камінням, навіть не чули. Конфлікт радять вирішувати через суд. Тож люди в розпачі, адже захистити їх нікому. І після таких потужних вибухів жити у своїх будинках просто бояться.

Минулого року поблизу села Ясногірка Рівненської області на території піщаного кар’єру стався зсув піску, внаслідок чого було засипано двох дітей.

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