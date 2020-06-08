Хутори, скеледром та мотузковий парк. Де відпочити на Херсонщині та ціни

У літньому сезоні відпочинку на українців чекають місцеві принади. Насолодитись рідною природою, повернутися до власного коріння пропонують на Херсонщині. У дельті Дніпра працюють кілька етнографічно-розважальних центрів, де містяни можуть зарядитися енергією рідної культури та відпочити від суєти. Вони розраховані на одноденний візит й доступні за ціною.

Подорожувати країною, милуватися рідними пейзажами та повернутися до власного коріння пропонують на Херсонщині. Область оголосила про відкриття літнього сезону відпочинку. А ще почався сезон рибальства. А дельта Дніпра – мекка для любителів риболовлі.

Приємна розвага в спекотний день – прогулянка дніпровськими плавнями на човні.

Автентична хата з піччю і дерев’яними лавками з плетеними килимками не краєзнавчий об’єкт, а готельний номер, який дуже полюблять туристи. Ніч тут обійдеться у 1250 грн на п’ятьох. У старовинній хаті є всі вигоди.

Понад 20 хуторів розповідають про старовинну кухню, звичаї, обереги і ремесла пращурів. Травниця, стрілецький і козацький хутори, цирюльня і кузня. З активностей – прогулянки верхи, мотузковий парк у лісі, скеледром і стометровий тролей.

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Для здоров’я дегустація трав’яних чаїв, меду і херсонського варення з кавуна – бекмесу.

Серед відвідувачів 80 % – діти. Але й дорослі із задоволенням відпочивають на сіновалі. Вони в захваті від майстер-класів ремесел, де можна власноруч виготовити цікаву річ зі скла, заліза чи глини.

Ціни туристичних комплексів розраховані на одноденний відпочинок родиною: вхідний квиток для дитини 50 грн, дорослому 70. Майстер-класи від 25 грн.

На Херсонщині дитячі оздоровчі табори відкриють тільки після повного скасування карантину.

І поблизу Києва також є чимало мальовничих місць, про існування яких ми можемо і не підозрювати.

Саме на човні можна найкраще роздивитися найкрасивіші місця поблизу Ржищева – містечка за 80 км від Києва. Такий відпочинок і захоплюючий і не дорогий. Найдешевша екскурсія коштує 600 грн. Але у човен поміститься компанія з чотирьох осіб.

Це час насолодитись Україною, тому що точно відомо, що влітку не відкриється для іноземців Італія. Іспанія також змирилася із втратою сезону і розраховує винятково на внутрішнього туриста. Проте з липня готується приймати іноземців Греція, з серпня – Туреччина. Ціни поки тримають лояльними, бо економіка цих держав суттєво залежить від туризму.

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