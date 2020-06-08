Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Хутори, скеледром та мотузковий парк. Де відпочити на Херсонщині та ціни

У літньому сезоні відпочинку на українців чекають місцеві принади. Насолодитись рідною природою, повернутися до власного коріння пропонують на Херсонщині. У дельті Дніпра працюють кілька етнографічно-розважальних центрів, де містяни можуть зарядитися енергією рідної культури та відпочити від суєти. Вони розраховані на одноденний візит й доступні за ціною.

Подорожувати країною, милуватися рідними пейзажами та повернутися до власного коріння пропонують на Херсонщині. Область оголосила про відкриття літнього сезону відпочинку. А ще почався сезон рибальства. А дельта Дніпра – мекка для любителів риболовлі.

Приємна розвага в спекотний день – прогулянка дніпровськими плавнями на човні.

Автентична хата з піччю і дерев’яними лавками з плетеними килимками не краєзнавчий об’єкт, а готельний номер, який дуже полюблять туристи. Ніч тут обійдеться у 1250 грн на п’ятьох. У старовинній хаті є всі вигоди.

Понад 20 хуторів розповідають про старовинну кухню, звичаї, обереги і ремесла пращурів. Травниця, стрілецький і козацький хутори, цирюльня і кузня. З активностей – прогулянки верхи, мотузковий парк у лісі, скеледром і стометровий тролей.

Читайте: Літній відпочинок 2020 в Україні: куди поїхати та ціни

Для здоров’я дегустація трав’яних чаїв, меду і херсонського варення з кавуна – бекмесу.

Серед відвідувачів 80 % – діти. Але й дорослі із задоволенням відпочивають на сіновалі. Вони в захваті від майстер-класів ремесел, де можна власноруч виготовити цікаву річ зі скла, заліза чи глини.

Ціни туристичних комплексів розраховані на одноденний відпочинок родиною: вхідний квиток для дитини 50 грн, дорослому 70. Майстер-класи від 25 грн.

На Херсонщині дитячі оздоровчі табори відкриють тільки після повного скасування карантину.

І поблизу Києва також є чимало мальовничих місць, про існування яких ми можемо і не підозрювати.

Саме на човні можна найкраще роздивитися найкрасивіші місця поблизу Ржищева – містечка за 80 км від Києва. Такий відпочинок і захоплюючий і не дорогий. Найдешевша екскурсія коштує 600 грн. Але у човен поміститься компанія з чотирьох осіб.

Це час насолодитись Україною, тому що точно відомо, що влітку не відкриється для іноземців Італія. Іспанія також змирилася із втратою сезону і розраховує винятково на внутрішнього туриста. Проте з липня готується приймати іноземців Греція, з серпня – Туреччина. Ціни поки тримають лояльними, бо економіка цих держав суттєво залежить від туризму.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відпочинок у Скадовську: умови в дитячих таборах та чому не всі можуть відкритися
Відпочинок у Скадовську: умови в дитячих таборах та чому не всі можуть відкритися
Екскурсії на човні під Ржищевом: що подивитися, готелі і ціни
Екскурсії на човні під Ржищевом: що подивитися, готелі і ціни
Відновлення авіаперевезень: коли і куди зможуть полетіти українці
Відновлення авіаперевезень: коли і куди зможуть полетіти українці
Україна може скасувати візи для іноземних туристів – список країн
Україна може скасувати візи для іноземних туристів – список країн
До 50 осіб: Ляшко прогнозує послаблення карантину для туристичних груп
До 50 осіб: Ляшко прогнозує послаблення карантину для туристичних груп
Зеленський анонсував програму відновлення туризму
Зеленський анонсував програму відновлення туризму
10 найбезпечніших пляжів Європи для відпочинку влітку 2020
10 найбезпечніших пляжів Європи для відпочинку влітку 2020
Відпочинок в Україні влітку 2020: куди поїхати і що подивитися
Відпочинок в Україні влітку 2020: куди поїхати і що подивитися

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка