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Факти / Відео / Україна

Хворі медики та інфіковані гуртожитки: ситуація з коронавірусом в Україні

Новий осередок коронавірусу виявили у гуртожитку на Київщині. У селі Петропавлівська Борщагівка біля столиці захворіли шестеро студентів та комендант. Нині там перебуває 152 людини. Хворобу виявили випадково в студента, який втратив свідомість. Інших симптомів в нього не було. Будівлю дезінфікували, доступ до гуртожитку обмежили.

Водночас мер Києва Віталій Кличко обіцяє представити перший етап плану виходу столиці із карантину. Почнуть зі зняття обмежень із малого та середнього бізнесу. Також відкриватимуть сквери, парки та інші місця, де ризик заразитися мінімальний. Втім, дати поки не називають. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, Світовий банк затвердив додаткове фінансування медицини в Україні розміром $135 млн, з них $35 млн будуть спрямовані на протидію поширенню пандемії коронавірусу.

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