Хворі на рак, СНІД і гепатит українці можуть лишитися без ліків від держави

Вже восени українці, хворі на рак, СНІД та гепатит можуть не отримати життєвонеобхідних ліків від держави – їх досі не закупили.

Займається постачанням препаратів держпідприємство Медичні закупівлі. Його створили торік, це незалежна установа, яка має працювати прозоро і в інтересах пацієнтів.

Цьогорічні тендери досі не можуть розпочати, бо МОЗ не надав необхідні документи. До чого може призвести зволікання і як вирішують проблему – дивіться у сюжеті Олени Астахової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як замовити ліки з доставкою додому.

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